Un coach viré à trois jours d'un match de Coupe d'Europe
Trop peu, trop tard… Ce lundi, le FC Bâle a annoncé le licenciement de son entraîneur principal Ludovic Magnin.
Une décision qui peut surprendre, puisque les Bâlois s’étaient imposés 4-3 à l’extérieur contre le FC Zurich la veille. Mais la réalité est ailleurs : depuis la prise de fonctions de Magnin l’été dernier, les prestations sportives de l’équipe se sont globalement révélées décevantes. Le tenant du titre pointe actuellement à la quatrième place du classement, avec dix points de retard sur le leader, le FC Thoune. …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer