Un coach viré à trois jours d'un match de Coupe d'Europe

Trop peu, trop tard… Ce lundi, le FC Bâle a annoncé le licenciement de son entraîneur principal Ludovic Magnin.

Une décision qui peut surprendre, puisque les Bâlois s’étaient imposés 4-3 à l’extérieur contre le FC Zurich la veille. Mais la réalité est ailleurs : depuis la prise de fonctions de Magnin l’été dernier, les prestations sportives de l’équipe se sont globalement révélées décevantes. Le tenant du titre pointe actuellement à la quatrième place du classement, avec dix points de retard sur le leader, le FC Thoune. …

JE pour SOFOOT.com