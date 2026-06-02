Coup de tonnerre pour Bobigny
La sentence est irrévocable. Plusieurs clubs se sont présentés devant la DNCG ce mardi 2 juin, si six des appelés (l’OL Lyonnes, l’UJS Toulouse, Dinan Léhon, Toulon Métropole Futsal, Les Herbiers et le SC Toulon) ont passé l’examen sans encombre, le FC 93 Bobigny paie le plus lourd tribut en étant exclu des compétitions nationales pour la saison 2026-2027 et rejoint donc le cercle des clubs ayant subi la même sanction cette saison : le Stade poitevin, Wasquehal et l’AS Monaco féminine.
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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