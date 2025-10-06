Un coach de Premier League s'improvise arbitre bénévole pour des U11
La Premier League devient trop simple pour lui.
Le samedi matin, pendant que la plupart des entraîneurs de Premier League peaufinent les derniers détails avant la trêve internationale, l’entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, qui avait dirigé son équipe la veille, a troqué sa tablette pour… un drapeau de touche.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer