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Un coach accusé de harcèlement sexuel par une chauffeuse de taxi
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 09:23

Un coach accusé de harcèlement sexuel par une chauffeuse de taxi

Un coach accusé de harcèlement sexuel par une chauffeuse de taxi

Le Maccabi Tel-Aviv a annoncé lundi la fin de la collaboration avec son entraîneur Ronny Deila . Un départ qui intervient à seulement six journées de la fin du championnat israélien, où le Maccabi occupe la troisième place, et à trois semaines d’une finale de coupe . Drôle de timing ? Il faut dire que Ronny Deila a lui-même précipité sa chute : jeudi dernier, alors qu’il était alcoolisé, il aurait en effet dépassé les bornes avec une conductrice de taxi .

Celle-ci dénonce des propos déplacés de la part de l’entraîneur, qui aurait demandé à payer la course avec des faveurs sexuelles , rapporte le journal israélien Yediot Acharonot . Deila a reconnu « un incident » , dont il ne se rappelle pas des détails. « J’avais trop bu et j’avais donc choisi de prendre un taxi. Si mes propos ont offensé la chauffeuse de taxi, je lui présente mes excuses les plus sincères et les plus profondes » , écrit-il dans un communiqué relayé par le média N12. Une enquête a été ouverte et la police a déjà interrogé le coach. Le Norvégien, âgé de 50 ans, était arrivé à Tel-Aviv en février. Il avait précédemment coaché le Celtic, le New York City FC, le Standard de Liège ou encore Bruges.…

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