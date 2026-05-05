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Le Mée : « Longoria était soit mauvais, soit sous influence »
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 10:31

Le Mée : « Longoria était soit mauvais, soit sous influence »

Le Mée : « Longoria était soit mauvais, soit sous influence »

Invité du podcast Ils Font Marseille, l’agent Yvan Le Mée a raconté son parcours et son métier pendant une heure, de Clichy à Arsenal et Faubert au Real Madrid à une réalité plus sombre. Mais au bout d’un moment, forcément, le Marseillais n’a pas pu s’empêcher de commenter l’actualité de l’Olympique de Marseille. « L’Olympique » , comme il dit.

Alors que Stéphane Richard va prendre ses fonctions de président au début du mois de juillet, Le Mée s’est lâché sur son prédécesseur, Pablo Longoria, donnant sa version bien moins reluisante que l’officielle concernant son arrivée dans la cité phocéenne : « Comme je bosse beaucoup à l’international, on m’avait appelé pour aider à faire rentrer Pablo « Montana » Longoria à l’OM. Et j’ai refusé. C’étaient des agents importants, pour une action de lobbying comme partout, mais je n’ai pas voulu le faire parce que je savais qui il était, comment il travaillait et je savais ce qui allait se passer. Quinze jours, trois semaines après, il signe à l’OM… »

RC pour SOFOOT.com

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