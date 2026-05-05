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Christophe Gleizes renonce à son pourvoi en cassation
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 10:25

Christophe Gleizes renonce à son pourvoi en cassation

Christophe Gleizes renonce à son pourvoi en cassation

Christophe Gleizes change de stratégie. Ce mardi, ses proches ont confirmé le retrait du pourvoi en cassation de notre collègue et ami, condamné à sept ans de prison en Algérie. Le journaliste, collaborateur du groupe So Press, espère ainsi maximiser ses chances d’obtenir une grâce présidentielle de la part d’Abdelmadjid Tebboune. La famille de Christophe Gleizes en a publiquement appelé au président algérien au cours des derniers mois, mais sans recevoir de réponse jusqu’à présent. « Il s’en remet totalement à la clémence du président Tebboune. C’est un acte très fort, symbolique » , a déclaré sa mère Sylvie Godard sur France Inter, désirant « que le président Tebboune puisse réaliser qu’il faut maintenant la grâce pour Christophe ».

Elle espère toujours que le Paris Saint-Germain prenne position publiquement, comme l’ont fait les autres clubs français, et que des joueurs se mobilisent, à l’image de Zinédine Zidane. « On ne lui demande pas un message politique, on demande seulement qu’il dise que ce n’est pas possible qu’un journaliste sportif français accusé à tort, innocent, puisse encore être derrière les barreaux avec sa nouvelle responsabilité » , explique Sylvie Godard en référence à la nomination attendue de Zizou comme sélectionneur des Bleus.…

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