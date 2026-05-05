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Le paradoxe Benfica, invaincu pour rien
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 11:00

Le paradoxe Benfica, invaincu pour rien

Le paradoxe Benfica, invaincu pour rien

Invincible mais pas champion. Devancé par le Sporting en 2024 et en 2025, Benfica passera à nouveau à côté du titre de champion du Portugal cette année. Les Lisboètes sont pourtant invaincus : après 32 journées, ils affichent 22 victoires et dix matchs nuls . Le FC Porto, bien que battu par Casa Pia en février, a cependant fait le trou et est assuré de rafler la mise avec neuf points de plus que son rival. Les Aigles auront droit à une mention spéciale s’ils évitent la défaite lors de leurs deux derniers matchs, contre Braga et Estoril, mais cela ne les consolera pas.

Le club lisboète s’est plaint d’un traitement de faveur arbitral de son rival tout au long de la saison. Dernier épisode en date samedi soir : sur les réseaux sociaux, le SLB a remis le trophée d’homme du match à l’arbitre Gustavo Correia après le nul contre Famalicão. En 1977-1978, Benfica avait déjà perdu le titre face à Porto en restant invincible tout au long du championnat. Plus récemment, sur le continent, le Sheriff Tiraspol (2025) et l’Étoile Rouge de Belgrade (2008) avaient aussi laissé échapper le titre au bout d’une saison sans défaite.…

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