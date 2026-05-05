Le match d'Ángel Di María avec Rosario interrompu à cause... d'un chien
Un envahissement de terrain inédit. Les spectateurs de la rencontre Rosario Central-Tigre , dans le tournoi d’ouverture du championnat argentin, se souviendront longtemps de ce match. Non pas à cause du score final (1-1), mais en raison d’un envahissement de terrain insolite .
Un 23 e acteur très canin
Alors que les joueurs de Tigre étaient en possession du ballon, un chien s’est incrusté sur la pelouse, interrompant pendant quelques minutes la partie . L’animal en a profité pour amuser la galerie grâce à une impressionnante vivacité, qui lui a permis d’éviter les stadiers . Quelques heures avant le début du match, il avait échappé à la vigilance de sa propriétaire , en disparaissant aux abords du stade lors d’une promenade .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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