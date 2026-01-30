 Aller au contenu principal
Un club turc sanctionné pour « propagande » pro-kurde
30/01/2026 à 12:44

Un club turc sanctionné pour « propagande » pro-kurde

Un club turc sanctionné pour « propagande » pro-kurde

Encore un peu de politique dans le football turc. Jeudi, Amedspor (le plus important club kurde du pays) a été sanctionné pour « propagande », pour des combattants kurdes de Syrie , a annoncé la TFF. Au cœur de la discorde, la diffusion d’une vidéo Instagram montrant une femme assise dans les tribunes du stade du club se faisant tresser les cheveux , avec en fond sonore le slogan kurde « Jin, jiyan, azadi » (« Femmes, vie, liberté ») .

Quinze jours de suspension

Une publication pensée comme une réponse à des images circulant en Syrie, où un soldat se vantait d’avoir coupé la natte d’une combattante kurde le nord-est de la Syrie , où les forces gouvernementales et kurdes se font face.…

CM pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Les matchs entre clubs français en Coupes d'Europe, une vraie rareté
    Les matchs entre clubs français en Coupes d'Europe, une vraie rareté
    information fournie par So Foot 30.01.2026 13:40 

    Ils sont rares, mais quand ils arrivent, ils laissent toujours un petit goût bizarre. Depuis la fin des années 1990, les confrontations entre clubs français en compétitions européennes majeures se comptent sur les doigts d’une main. Souvent vécues comme une anomalie, ... Lire la suite

  • Coupe du monde FIS de ski alpin - Descente féminine
    Ski alpin: La dernière descente féminine avant les JO annulée après la chute de Vonn
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:36 

    La skieuse américaine Lindsey Vonn a chuté vendredi lors de ‍la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière de la Coupe du monde féminine avant les Jeux olympiques de ‌Milan-Cortina, et semblait clairement gênée lorsqu'elle s'est relevée sur ses skis. Les organisateurs ... Lire la suite

  • UEFA Champions League - Tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe
    Football: Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:36 

    Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire ‍de Ligue 1, en barrages de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse). Le ‌match aller aura lieu à Monaco le 17 ou 18 février et ... Lire la suite

  • Thiago Scuro n'est pas mécontent de tirer le PSG
    Thiago Scuro n'est pas mécontent de tirer le PSG
    information fournie par So Foot 30.01.2026 13:34 

    Affronter le PSG, un cadeau ? Le tirage a rendu son verdict : l’AS Monaco et les champions d’Europe 2025 s’affronteront afin d’obtenir un billet pour les huitièmes de finale. Cette double confrontation franco-française (à notre grand désarroi) se tiendra les 17 ... Lire la suite

