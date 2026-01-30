Un club turc sanctionné pour « propagande » pro-kurde
Encore un peu de politique dans le football turc. Jeudi, Amedspor (le plus important club kurde du pays) a été sanctionné pour « propagande », pour des combattants kurdes de Syrie , a annoncé la TFF. Au cœur de la discorde, la diffusion d’une vidéo Instagram montrant une femme assise dans les tribunes du stade du club se faisant tresser les cheveux , avec en fond sonore le slogan kurde « Jin, jiyan, azadi » (« Femmes, vie, liberté ») .
Quinze jours de suspension
Une publication pensée comme une réponse à des images circulant en Syrie, où un soldat se vantait d’avoir coupé la natte d’une combattante kurde le nord-est de la Syrie , où les forces gouvernementales et kurdes se font face.…
