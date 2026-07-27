Un club turc fait les yeux doux à Mohamed Salah

La patience a ses limites. Libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool où il y aura passé neuf piges, Mohamed Salah ne sait toujours pas sur quelles pelouses il rentrera sur son pied gauche la saison prochaine.

En revanche, il ne manque pas de courtisan et le club de Beşiktaş commence à s’impatienter, attendant toujours la réponse du Pharaon après lui avoir transmis une offre de contrat. …

EM pour SOFOOT.com