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Rafael Leão annonce son départ de Milan
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 11:16
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Rafael Leão annonce son départ de Milan

Rafael Leão annonce son départ de Milan

Le plus beau sourire du championnat s’en va. Passé de Lille à Milan à l’été 2019, Rafael Leão s’apprête à quitter la Lombardie . C’est ce qu’a révélé l’ailier portugais après la victoire des Rossoneri contre Venise, une rencontre à laquelle il n’a pas pris part. « J’ai dit au revoir à mes coéquipiers après sept années , a-t-il confié en zone mixte. Milan m’a aidé à grandir et à comprendre ce qu’est vraiment le football de haut niveau. J’aurais aimé faire mes adieux d’une autre manière. »

Direction Galatasaray pour Rafael Leão ?

Le moment choisi également par l’intéressé pour revendiquer la trace laissée à San Siro, avec en point d’orgue le titre de champion d’Italie en 2022. « Je sais ce que j’ai accompli ici, je resterai dans l’histoire du club. Tout ce que je peux faire, c’est dire « merci « . » Selon Sky Sports Italia , un accord aurait été trouvé entre son club et Galatasaray pour un transfert avoisinant les 45 millions d’euros.…

TB pour SOFOOT.com

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