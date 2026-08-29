Cristiano Ronaldo se rapproche encore un peu plus des 1000 buts
Plus que 22 ! Pas le plus beau, pas le moins chanceux, mais ça compte quand même. Face à Al-Taawon, Cristiano Ronaldo a permis à son équipe d’Al-Nassr de remporter un quatrième match consécutif dans le championnat saoudien. En début de seconde période, le Portugais s’est retrouvé sur la trajectoire d’une frappe de Mohamed Simakan, la déviant au fond des filets.
Embed t.co…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer