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Cristiano Ronaldo se rapproche encore un peu plus des 1000 buts
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 11:30
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Cristiano Ronaldo se rapproche encore un peu plus des 1000 buts

Cristiano Ronaldo se rapproche encore un peu plus des 1000 buts

Plus que 22 ! Pas le plus beau, pas le moins chanceux, mais ça compte quand même. Face à Al-Taawon, Cristiano Ronaldo a permis à son équipe d’Al-Nassr de remporter un quatrième match consécutif dans le championnat saoudien. En début de seconde période, le Portugais s’est retrouvé sur la trajectoire d’une frappe de Mohamed Simakan, la déviant au fond des filets.

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