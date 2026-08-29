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Landreau a un avis bien tranché sur son ancien joueur Mattéo Guendouzi
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 10:13
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Landreau a un avis bien tranché sur son ancien joueur Mattéo Guendouzi

Landreau a un avis bien tranché sur son ancien joueur Mattéo Guendouzi

Pas un souvenir impérissable. Entraîneur de Mattéo Guendouzi du côté de Lorient lors de la saison 2017-2018, Mickaël Landreau a eu le temps de se faire un avis particulièrement tranché sur l’international tricolore . Une pensée qu’il n’a pas hésité à livrer sur Canal+ vendredi soir, deux jours après la fin de match houleuse à Lyon. « Depuis qu’il est jeune, il est dans la provocation permanente. C’est insupportable à manager ! Tout le monde n’en peut plus. Il a du talent, mais dans tous les clubs où il est allé il a fait un an, deux ans, pas plus » , a fustigé l’ancien gardien de l’équipe de France.

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