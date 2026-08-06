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Un club saoudien a tenté le coup pour Deschamps
information fournie par So Foot 06/08/2026 à 09:54
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Un club saoudien a tenté le coup pour Deschamps

Un club saoudien a tenté le coup pour Deschamps

Même pas le droit à un peu de répit. À peine son idylle de 14 piges avec l’équipe de France terminée, Didier Deschamps est déjà dans le viseur de pas mal d’écuries . Selon RMC Sport, la dernière en date vient d’Arabie Saoudite et Al-Ahli .

Des discussions, pas plus

Troisième de Saudi Pro League l’an dernier, et orpheline de son entraîneur Matthias Jaissle, parti à Newcastle, la formation basée à Djeddah serait entrée en contact avec l’ex sélectionneur des Bleus . De premières discussions ont bien eu lieu , mais il ne devrait pas y avoir de suite à celles-ci.…

JF pour SOFOOT.com

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