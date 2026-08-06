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La Liga ne sera plus diffusée sur beIN
information fournie par So Foot 06/08/2026 à 10:56
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La Liga ne sera plus diffusée sur beIN

La Liga ne sera plus diffusée sur beIN

La fin d’une époque. Diffusée en France sur beIN Sports depuis 2012, la Liga va déménager sur DAZN et Disney+ à partir de la saison 2026-2027. Les deux plateformes diffuseront l’intégralité des 380 matchs du championnat espagnol pendant les trois prochaines saisons. Un petit tremblement de terre pour tous ceux qui avaient pris l’habitude de regarder le Real Madrid, le Barça ou l’Atlético sur les chaînes du média qatari.

« Les deux opérateurs proposeront l’intégralité des dix matchs de chaque journée , explique le président de LaLiga, Javier Tebas à RMC. Ils disposeront donc du même produit. Les supporters pourront choisir la plateforme à laquelle ils souhaitent s’abonner. Je pense qu’il s’agit d’un avantage important pour les amateurs français de football et de football espagnol. » Les téléspectateurs auront donc le choix de la plateforme, mais devront surtout changer leurs habitudes après quatorze ans au même endroit et apprendre à regarder un golazo sans les voix de Benjamin Da Silva et Omar da Fonseca.…

MJ pour SOFOOT.com

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