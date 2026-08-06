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Newcastle mise sur la jeunesse pour remplacer Eddie Howe
information fournie par So Foot 06/08/2026 à 10:28
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Newcastle mise sur la jeunesse pour remplacer Eddie Howe

Newcastle mise sur la jeunesse pour remplacer Eddie Howe

Ils ont le PIF pour le choix du coach. Alors qu’Eddie Howe a quitté son poste d’entraîneur de Newcastle après cinq ans d’expérience à valoriser sur LinkedIn, c’est un jeune cadre dynamique qui le remplace. L’Allemand de 38 ans Matthias Jaissle, annoncé comme son successeur, va bien prendre les rênes des Magpies . Coach d’Al-Ahli depuis 2023, en Arabie saoudite, Sky Sports rapporte que le club anglais détenu par le fonds public d’investissement saoudien (PIF) a déboursé environ 11 millions d’euros pour l’arracher de l’ancienne équipe de Riyad Mahrez. Enfin, indemniser un club qui appartient à la même sphère…

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