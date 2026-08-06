Gavi tient sa promesse d’avant Coupe du Monde
Chose promise, chose due. Gavi s’est teint les cheveux . Aux couleurs de l’Espagne ou du FC Barcelone ? Non, c’est mal connaître le gamin. Le milieu de terrain a opté pour un rose fluo qui ferait peur à ton stabilo préféré. Avant le Mondial, lorsqu’on lui posait la question : « Que serais-tu prêt à faire si tu gagnes la Coupe du monde ? » , Gavi répondait « Je ne sais pas, peut-être me teindre les cheveux en rose. » Voilà qui est fait.
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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