La FIFA fait comme les enfants et s'excuse

Au terme d’une réunion à Rabat, « constructive » et « positive », à laquelle ont participé Gianni Infantino et son secrétaire général, Mattias Grafström, la FIFA a communiqué sur ses derniers jours compliqués. Après s’être auto-félicités du succès du Mondial , les membres du Conseil d’administration de la FIFA « ont réaffirmé leur soutien total au président de la FIFA, Gianni Infantino, en tant que seul responsable élu par les 211 associations membres de la FIFA. »

Des excuses mais une réputation à tenir

Malgré tout, le grand sujet du jour , c’était évidemment le scandale du projet de privatisation de la Coupe du monde, avorté depuis. « Des erreurs ont été reconnues », peut-on lire, tout autant qu’ une reconnaissance des fautes : « Il a été convenu que l’objectif n’étaient pas que le Conseil de la FIFA et des associations membres de la FIFA se sentent exclus du processus et que celui-ci aurait dû être géré différemment. Il a en outre été reconnu que des erreurs avaient également été commises après que la proposition eut été divulguée aux médias . »…

JF pour SOFOOT.com