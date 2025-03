Un club italien se fait radier de Serie C

On ne fait pas de zèle en Italie.

Le Tribunal national fédéral italien s’est penché sur les dossiers de plusieurs clubs de Serie C pour des affaires de violations administratives. Et d’après les information de La Gazzetta dello Sport , c’est le club de Taranto qui prend le plus cher. Le club de Tarente, dans les Pouilles, se voit infliger une triple peine : une relégation d’office en Serie D, l’interruption immédiate de sa saison et trois points de pénalité pour la prochaine saison.…

RA pour SOFOOT.com