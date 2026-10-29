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Un club italien prêt à bondir sur Didier Deschamps ?
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 14:27

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Un club italien prêt à bondir sur Didier Deschamps ?

Un club italien prêt à bondir sur Didier Deschamps ?

Vingt ans plus tard ? En position délicate, Luciano Spalletti pourrait être poussé vers la sortie à la Juventus si les résultats ne s’améliorent pas d’ici peu. Un certain Didier Deschamps figurerait dès lors sur la « short-list » des coachs qui pourraient bientôt débarquer dans le Piémont, rapporte La Stampa .

Il fait moche à Turin

Après le match nul concédé face à Rennes jeudi dernier lors de la troisième journée de ligue Europa, les Turinois ont doublement vu rouge ce mercredi en championnat contre le Genoa en s’inclinant 2-0. Une défaite qui s’inscrit dans une entame d’exercice contrasté en Serie A (4 victoires, 2 nuls et 3 défaites) où ils pointent désormais à la huitième place du classement.…

AP pour SOFOOT.com

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