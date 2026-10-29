Un club italien prêt à bondir sur Didier Deschamps ?
Vingt ans plus tard ? En position délicate, Luciano Spalletti pourrait être poussé vers la sortie à la Juventus si les résultats ne s’améliorent pas d’ici peu. Un certain Didier Deschamps figurerait dès lors sur la « short-list » des coachs qui pourraient bientôt débarquer dans le Piémont, rapporte La Stampa .
Il fait moche à Turin
Après le match nul concédé face à Rennes jeudi dernier lors de la troisième journée de ligue Europa, les Turinois ont doublement vu rouge ce mercredi en championnat contre le Genoa en s’inclinant 2-0. Une défaite qui s’inscrit dans une entame d’exercice contrasté en Serie A (4 victoires, 2 nuls et 3 défaites) où ils pointent désormais à la huitième place du classement.…
AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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