Un club iranien porte plainte contre un journaliste
information fournie par So Foot 12/11/2025 à 14:41

Le club de Malavan Bandar Anzali a dégainé un communiqué ce mardi pour défendre son capitaine, Saeed Karimi. En cause : la diffusion d’images du mariage du joueur et notamment de sa femme sans voile , et le tout, sans son consentement, suivie d’une séquence télé jugée humiliante.

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank