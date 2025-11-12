Un club iranien porte plainte contre un journaliste
Le club de Malavan Bandar Anzali a dégainé un communiqué ce mardi pour défendre son capitaine, Saeed Karimi. En cause : la diffusion d’images du mariage du joueur et notamment de sa femme sans voile , et le tout, sans son consentement, suivie d’une séquence télé jugée humiliante.
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
