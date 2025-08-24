 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un club historique du foot roumain en grand danger
information fournie par So Foot 24/08/2025 à 21:46

Un club historique du foot roumain en grand danger

Un club historique du foot roumain en grand danger

94 points de pénalité et clairement plus toutes ses dents.

En Roumanie, le club du FC Universitatea Craiova, déjà s anctionné d’une relégation administrative en troisième division en juillet , s’est vu infliger un retrait de 94 points ce samedi. Un chiffre fou, officiellement lié à des dettes mais qui cacherait une tout autre vérité. En cause, un président un peu (beaucoup) trop obnubilé par sa petite personne, qui a réussi à se mettre toute la fédération à dos et qui devrait mener à la disparition de son club dès le mois de septembre. Cet homme, c’est Adrian Mitiletu, qui a déclaré en juillet, alors que son équipe était donc reléguée en D3 et a écopé d’un premier retrait de 14 points, ne pas reconnaître « l’autorité de la fédération ».…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
