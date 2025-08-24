Un club historique du foot roumain en grand danger

94 points de pénalité et clairement plus toutes ses dents.

En Roumanie, le club du FC Universitatea Craiova, déjà s anctionné d’une relégation administrative en troisième division en juillet , s’est vu infliger un retrait de 94 points ce samedi. Un chiffre fou, officiellement lié à des dettes mais qui cacherait une tout autre vérité. En cause, un président un peu (beaucoup) trop obnubilé par sa petite personne, qui a réussi à se mettre toute la fédération à dos et qui devrait mener à la disparition de son club dès le mois de septembre. Cet homme, c’est Adrian Mitiletu, qui a déclaré en juillet, alors que son équipe était donc reléguée en D3 et a écopé d’un premier retrait de 14 points, ne pas reconnaître « l’autorité de la fédération ».…

JF pour SOFOOT.com