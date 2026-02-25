 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un club égyptien rejoue le scénario de la finale de la CAN 2025
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 09:48

Un club égyptien rejoue le scénario de la finale de la CAN 2025

Un club égyptien rejoue le scénario de la finale de la CAN 2025

Pape Thiaw influence l’Afrique…

Il n’y avait pas beaucoup d’enjeu dans cette rencontre de la 19 e journée de Premier League égyptienne. Le Ceramica Cleopatra , basé à Gizeh et quatrième du classement était déjà qualifié pour la phase finale, recevait ce mardi soir l’ Ismaily Sporting Club , bon dernier du tableau et condamné au groupe relégation.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank