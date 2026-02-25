 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial 2026 : « Tout va bien » au Mexique, selon Gianni Infantino
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 10:05

Mondial 2026 : « Tout va bien » au Mexique, selon Gianni Infantino

Mondial 2026 : « Tout va bien » au Mexique, selon Gianni Infantino

Pas d’inqui€tude, tout va bi€n !

En visite dans une ville du nord de la Colombie, le président de la FIFA Gianni Infantino est revenu ce mardi sur les violences qui ont émaillé le Mexique après la mort du narcotrafiquant Nemesio « El Mencho » Oseguera. « Tout va très bien, tout sera fantastique » , a juré le dirigeant helvético-italo-libanais, qui se dit « très tranquille », malgré les craintes de voir ces violences ressurgir sur les supporters en visite à Guadalajara.

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank