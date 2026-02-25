Mondial 2026 : « Tout va bien » au Mexique, selon Gianni Infantino
Pas d’inqui€tude, tout va bi€n !
En visite dans une ville du nord de la Colombie, le président de la FIFA Gianni Infantino est revenu ce mardi sur les violences qui ont émaillé le Mexique après la mort du narcotrafiquant Nemesio « El Mencho » Oseguera. « Tout va très bien, tout sera fantastique » , a juré le dirigeant helvético-italo-libanais, qui se dit « très tranquille », malgré les craintes de voir ces violences ressurgir sur les supporters en visite à Guadalajara. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
