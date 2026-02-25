La saison cauchemardesque d’Adana Demirspor, assuré de descendre en D3 turque avec -45 points

L’herbe est parfois moins verte ailleurs. Que les supporters de Nice ou de la Fiorentina se rassurent, certains font une saison encore plus pourrie que la leur. Difficile en effet de faire pire qu’Adana Demirspor . À 11 journées de la fin du championnat, le club turc est déjà assuré d’être relégué en troisième division, comptant… -45 points.

Il y a peu de temps pourtant, tout allait encore bien pour Adana. Après une superbe saison 2022-2023 , conclue par une quatrième place en première division et une qualif pour les tours préliminaires de la Ligue Europa conférence, les choses ont commencé à se gâter. Défait au troisième tour préliminaire de C4 contre Genk, le club peine aussi renflouer les caisses , restant ainsi fortement endetté.…

CMF pour SOFOOT.com