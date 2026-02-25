 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La saison cauchemardesque d’Adana Demirspor, assuré de descendre en D3 turque avec -45 points
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 11:34

La saison cauchemardesque d’Adana Demirspor, assuré de descendre en D3 turque avec -45 points

La saison cauchemardesque d’Adana Demirspor, assuré de descendre en D3 turque avec -45 points

L’herbe est parfois moins verte ailleurs. Que les supporters de Nice ou de la Fiorentina se rassurent, certains font une saison encore plus pourrie que la leur. Difficile en effet de faire pire qu’Adana Demirspor . À 11 journées de la fin du championnat, le club turc est déjà assuré d’être relégué en troisième division, comptant… -45 points.

Il y a peu de temps pourtant, tout allait encore bien pour Adana. Après une superbe saison 2022-2023 , conclue par une quatrième place en première division et une qualif pour les tours préliminaires de la Ligue Europa conférence, les choses ont commencé à se gâter. Défait au troisième tour préliminaire de C4 contre Genk, le club peine aussi renflouer les caisses , restant ainsi fortement endetté.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deux groupes de supporters du PSG privés de barrage retour
    Deux groupes de supporters du PSG privés de barrage retour
    information fournie par So Foot 25.02.2026 12:07 

    « Paris SG, tous ensemble on chantera ». Tous, pas vraiment : le Collectif Ultras Paris devrait se présenter sans deux de ses groupes ce soir pour le match retour contre Monaco. La faute à une bagarre entre les Parias Cohortis et les Urban Paris vendredi dernier ... Lire la suite

  • Xavi pour remplacer Regregui au Maroc ?
    Xavi pour remplacer Regregui au Maroc ?
    information fournie par So Foot 25.02.2026 11:52 

    Le plan B a de la gueule. Walid Regragui aurait présenté sa démission de son poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas il y a plusieurs semaines mais son départ n’a toujours pas été officialisé à ce jour. Mieux : la fédération marocaine de football a encore démenti ... Lire la suite

  • Un ancien international du XV de France rejoint un club de Ligue 1
    Un ancien international du XV de France rejoint un club de Ligue 1
    information fournie par So Foot 25.02.2026 11:52 

    Ca fait plaisir de revoir cette vieille branche d’Olivier. 89 sélections avec l’équipe de France, deux Grands Chelems remportés dans le tournoi des cinq Nations, deux autres dans celui des six, Olivier Magne n’a pas besoin de prouver grand chose en termes d’expérience ... Lire la suite

  • Gros engouement pour les féminines de l'OM au Vélodrome
    Gros engouement pour les féminines de l'OM au Vélodrome
    information fournie par So Foot 25.02.2026 11:48 

    L’équipe féminine de l’Olympique de Marseille au Vélodrome, c’est déjà un franc succès : le club a annoncé que la tribune Ganay était déjà complète pour la réception du Montpellier Hérault SC le 28 mars prochain. Suite à cet engouement, la billetterie a été ouverte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank