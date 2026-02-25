 Aller au contenu principal
Jack Grealish prend la défense de Raheem Sterling
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 11:43

Jack Grealish prend la défense de Raheem Sterling

Jack Grealish prend la défense de Raheem Sterling

On veut tous un pote comme Jack Grealish. Pour les soirées, oui, mais aussi parce qu’il sera toujours là pour toi. Le compte Instagram Football Park, cumulant plus de 90 000 abonnés, s’est payé Raheem Sterling après son retour sur la pelouse avec Feyenoord , pour 30 minutes de jeu, après neuf mois sans jouer : « Les débuts de Raheem Sterling au Feyenoord n’ont pas été une réussite, loin s’en faut. En fait, ils ont été un véritable désastre du point de vue du club néerlandais. L’ailier anglais semblait aussi maladroit qu’un cerf sur la glace. En chute libre depuis 2022, manquant de motivation et apparemment incapable de jouer sous les ordres de quiconque ne s’appelle pas Pep Guardiola, Sterling est bel et bien entré dans le crépuscule de sa carrière. Est-il temps de raccrocher les crampons une bonne fois pour toutes ? » . Dur accueil pour Sterling, qui vient tout juste d’arriver et qui a dû s’entraîner en Belgique. En plus, le Feyenoord a gagné 2-1 face au Telstar SC. Tout roule finalement.

Sport
Copyright © 2026 So Foot

