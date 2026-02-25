Le Paris Saint-Germain, deuxième équipe la plus oppressante du Big 5

Précision : on parle de jeu. Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a publié une grande étude autour de la pression exercée sur l’adversaire . Pour la calculer, l’institut a observé 883 équipes de 56 championnats du monde entier et s’est basé sur quatre critères :

la hauteur du pressing

la rapidité à casser les possessions

la fréquence des interventions défensives

les fautes défensives dans le dernier tiers du terrain

Mis bout à bout, ils donnent un indice de pression qui déterminent la capacité d’une équipe à étouffer son adversaire.…

