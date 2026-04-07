Un club déjà promu en Angleterre

Pas de temps à perdre. Nous ne sommes que début avril, mais Lincoln City a déjà assuré sa promotion en Championship . Lundi, l’équipe dirigée par Michael Skubala a fait basculer ses supporters dans l’euphorie en s’imposant sur le gong à Reading, grâce à un but de Jack Moylan à la 90 e +6 minute (1-2). Le classement est formel : le leader de League One compte 19 points d’avance sur Bradford , troisième et virtuellement en play-offs, et ne peut donc plus être délogé des deux premières places, synonymes de montée directe.

❤️ This wouldn't have been possible without you fans... pic.twitter.com/h0FtCdCFs0…

QB pour SOFOOT.com