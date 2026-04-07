Du mouvement sur le banc du FC Lorient ?

Les Corses en présence, mais jusque quand ? Selon les informations de Ouest-France , l’entraîneur du FC Lorient Olivier Pantaloni et son adjoint Yannick Cahuzac ne devraient pas prolonger leur aventure bretonne . Overdose de fête ou ras-le-bol de ces maillots oranges et noirs ? Nul ne le sait, mais ce qui est certain, c’est que les contrats de ces messieurs s’arrêtent à la fin de la saison.

Comme le rapporte le quotidien, le grand chauve attendait de nouvelles discussions de la part du club, les dernières datant de février et n’ayant pas abouti tandis que Loïc Féry souhaitait boucler sa prolongation pour le centenaire du FCL.…

SW pour SOFOOT.com