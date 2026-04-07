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José Mourinho allume ses joueurs après un nouveau match nul
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 11:41

José Mourinho allume ses joueurs après un nouveau match nul

José Mourinho allume ses joueurs après un nouveau match nul

Le Special One a encore frappé. Benfica a concédé le match nul sur la pelouse de Casa Pia (1-1) en Liga Portugal ce lundi. Actuellement troisièmes du championnat, les Águias comptent sept points de retard sur le FC Porto , le leader, à six journées de la fin, compromettant sérieusement les chances de titre.

José Mourinho n’a pas hésité à jeter ses joueurs en pâture , en conférence de presse d’après-match : « À ce moment précis, il y a certains joueurs que je ne veux plus revoir sur un terrain . Je n’ai tout simplement plus envie qu’ils jouent, mais ce sont des actifs du club avec une valeur marchande, même si je ne veux pas continuer avec certains d’entre eux. »

CT pour SOFOOT.com

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