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L'antisèche de Donnarumma, volée par un Bosnien, vendue aux enchères
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 11:04

L'antisèche de Donnarumma, volée par un Bosnien, vendue aux enchères

L'antisèche de Donnarumma, volée par un Bosnien, vendue aux enchères

Et si l’antisèche de Gianluigi Donnarumma n’avait pas disparu à Zenica ? Avant le barrage qualificatif pour la Coupe du monde, le gardien italien avait fait ses devoirs en indiquant les habitudes des tireurs de la Bosnie-Herzégovine sur un bout de papier. Un ramasseur de balle a cependant piqué son antisèche pendant la séance de tirs au but . Au bout du compte, Donnarumma n’a réalisé aucun arrêt et l’Italie a été éliminée.

🚨 A Bosnian TV show tracked down Afan Čizmić—the ball boy who STOLE Gianluigi Donnarumma’s penalty cheat sheet during the shootout. 🇧🇦😳 Speaking to FACE TV, he admitted: 🗣️ “I saw something by the towel and knew what it was. I took it and hid it—inside was all the information… pic.twitter.com/iaD2CH7111…

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