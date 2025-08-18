Un club de D2 espagnole n’a pas pu faire de changements lors de son match de championnat
Le changement, c’est pas maintenant.
En Espagne, les galères d’inscriptions ne concernent pas que le Barça. Mirandés en a fait l’amère expérience lors de la première journée de Liga 2, face à Cadix. Quatrième la saison passée et battu en finale des play-off par Oviedo, le club n’a pu enregistrer que dix joueurs professionnels pour son retour à la compétition , en raison de la rigidité du fair-play financier imposé par la Liga.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
