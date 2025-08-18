 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un club de D2 espagnole n’a pas pu faire de changements lors de son match de championnat
information fournie par So Foot 18/08/2025 à 12:11

Le changement, c’est pas maintenant.

En Espagne, les galères d’inscriptions ne concernent pas que le Barça. Mirandés en a fait l’amère expérience lors de la première journée de Liga 2, face à Cadix. Quatrième la saison passée et battu en finale des play-off par Oviedo, le club n’a pu enregistrer que dix joueurs professionnels pour son retour à la compétition , en raison de la rigidité du fair-play financier imposé par la Liga.…

TA pour SOFOOT.com

Sport
