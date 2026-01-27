Maxime Lopez et l'Algérie : de quoi être vert

Le feuilleton concernant Maxime Lopez et l'Algérie n’est ni une soudaine déclaration d’amour ni un coup de poker à l’approche du Mondial 2026. C’est une histoire de phrases ressorties au mauvais moment, de mots trop honnêtes dans un football qui aime les choix tranchés, et d’un débat né davantage dans les colonnes et sur X que dans les bureaux de la FAF.

La première sortie remonte au So Foot n°232. Interrogé sur son avenir international, le milieu du Paris FC répond alors à une question volontairement frontale : « Si l’Algérie m’appelle, j’irai. Si l’équipe de France m’appelle, j’irai. Parce que j’ai envie de jouer en équipe nationale ». Rien d’un choix stratégique, mais le constat d’un joueur de 28 ans, ancien international espoirs (13 sélections entre 2017 et 2019), jamais convoqué chez les A, et toujours éligible à représenter l’Algérie par sa mère, originaire de Béjaïa. Dans le même entretien, Lopez précise d’ailleurs : « Moi, j’ai toujours dit que l’Algérie était un pays important pour moi, la terre de ma mère et des grands-parents. J’ai grandi avec le fait d’être algérien. »

Qui je suis pour refuser une sélection comme celle-là ?…

Mohamed Helti pour SOFOOT.com