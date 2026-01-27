Le communiqué incendiaire des Bad Gones à l’encontre de John Textor

Le communiqué incendiaire des Bad Gones à l’encontre de John Textor

Sans pitié comme leur numéro 9. À la veille de l’Assemblée générale de l’OL, les Bad Gones ont publié un texte au vitriol visant John Textor , dont la possible présence au Groupama Stadium en tant qu’actionnaire via Eagle est jugée tout simplement « insupportable ».

Alors que « le travail de la Direction actuelle pour remonter la pente est en cours » , les supporters refusent de voir « celui qui a failli couler notre club venir se pavaner » et espèrent que « tous les amoureux du club partagent notre avis ». Good vibe. …

MH pour SOFOOT.com