Au Brésil, un joueur est averti pour un dribble
Pris en flagrant délit d’excès de football. Dodô, joueur du Clube Nautico Capibaribe, a reçu un carton jaune dimanche lors d’une rencontre du Pernambucano remportée contre Santa Cruz (4-0) pour être monté les pieds joints sur le ballon en pleine action . Une application dans les règles de l’art d’une règle fort controversée entrée en vigueur au printemps 2025, après un chambrage de Memphis Depay.
Dodô, do Náutico, subiu na bola no clássico contra o Santa Cruz, pelo Pernambucano, e levou cartão amarelo. pic.twitter.com/BAdzqmJSOJ…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer