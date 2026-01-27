 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Brésil, un joueur est averti pour un dribble
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 13:30

Au Brésil, un joueur est averti pour un dribble

Au Brésil, un joueur est averti pour un dribble

Pris en flagrant délit d’excès de football. Dodô, joueur du Clube Nautico Capibaribe, a reçu un carton jaune dimanche lors d’une rencontre du Pernambucano remportée contre Santa Cruz (4-0) pour être monté les pieds joints sur le ballon en pleine action . Une application dans les règles de l’art d’une règle fort controversée entrée en vigueur au printemps 2025, après un chambrage de Memphis Depay.

Dodô, do Náutico, subiu na bola no clássico contra o Santa Cruz, pelo Pernambucano, e levou cartão amarelo. pic.twitter.com/BAdzqmJSOJ…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros ( AFP / Hector RETAMAL )
    La famille Pinault vend ses actions Puma au groupe chinois Anta Sports
    information fournie par AFP 27.01.2026 14:38 

    Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros, selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong diffusé mardi. Afin d'étendre sa présence ... Lire la suite

  • Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzan
    Football: L'Espagne accueillera la finale du Mondial 2030, assure le président de la Fédération espagnole
    information fournie par Reuters 27.01.2026 14:25 

    par Fernando Kallas Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a annoncé que l'Espagne organiserait la finale de la Coupe du ‍monde 2030, que le pays co-organise avec le Portugal et le Maroc. "L'Espagne a prouvé sa capacité d'organisation ... Lire la suite

  • Al-Hilal cherche à séduire un attaquant prometteur de Rennes
    Al-Hilal cherche à séduire un attaquant prometteur de Rennes
    information fournie par So Foot 27.01.2026 13:37 

    Qui ne rêve pas de jouer avec Bono et Kalidou Koulibaly ? Comme le rapportent Ouest France et L’Équipe , le leader du championnat saoudien Al-Hilal souhaite absolument recruter l’attaquant de 18 ans Kader Meïté, actuellement à Rennes . Le club saoudien aurait déjà ... Lire la suite

  • Maxime Lopez et l'Algérie : de quoi être vert
    Maxime Lopez et l'Algérie : de quoi être vert
    information fournie par So Foot 27.01.2026 12:48 

    Le feuilleton concernant Maxime Lopez et l'Algérie n’est ni une soudaine déclaration d’amour ni un coup de poker à l’approche du Mondial 2026. C’est une histoire de phrases ressorties au mauvais moment, de mots trop honnêtes dans un football qui aime les choix ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank