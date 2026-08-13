Un club champion d'Angleterre en vente

À vendre ! Au club depuis 2010, les propriétaires thailandais de Leicester ont mis en vente le club de l’East Midlands pour 200 millions de livres, d’après la BBC . La famille Srivaddhanaprabha avait acquis l’une des institutions du football anglais pour 35 patates. Six ans après leur arrivée, les Foxes avaient, à la surprise générale, remporté la Premier League. Une décennie plus tard, les affaires sont bien mal embarquées puisque la saison dernière, Leicester a été relégué en League One.

Le club satellite de Belgique aussi en vente

Avant le début de cette saison en troisième division, le président Khun Aiyawatt et ses équipes ont réalisé un dossier de vente de huit pages par une grande banque d’investissement américaine. La cession concerne l’équipe première masculine et féminine, le King Power Stadium, le centre d’entraînement de Seagrave, ou encore le OH Leuven, le club belge sous la propriété des mêmes investisseurs thaïlandais. …

MBC pour SOFOOT.com