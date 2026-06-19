Un club bruxellois va jouer ses matchs européens au bord de la mer

Le fameux bon air du large. Vice-championne de Belgique au terme de l’exercice 2025-2026, l’Union saint-gilloise va disputer une cinquième campagne européenne d’affilée. La cinquième hors de ses bases, son stade Joseph-Mariën ne répondant (toujours) pas aux normes UEFA.

Arrêt Ostende

Après avoir tâté le terrain à Louvain, puis Anderlecht, le club bruxellois va découvrir une nouvelle destination : Ostende, à 120 kilomètres de la capitale belge. Située au bord de la mer du Nord, la cité balnéaire n’a plus de club professionnel depuis la faillite de son équipe locale en 2024 et dispose d’un stade de 8 500 places qui, selon un communiqué publié par le club ce vendredi, permettra d’accueillir « supporters, partenaires et joueurs dans des conditions optimales pour ce qui […] marquera le début d’une nouvelle campagne européenne couronnée de succès ». Cette campagne démarrera par un troisième tour de qualification pour la Ligue des champions.…

JD pour SOFOOT.com