Embolo en Premier League plutôt qu'en MLS ?
Un dernier tour en Europe ? L’attaquant suisse du Stade rennais, Breel Embolo (29 ans), semblait tout proche de signer en MLS, à Atlanta, contre 17 millions d’euros. Mais, d’après L’Équipe , l’ancien joueur de Bâle aurait refusé la proposition salariale offerte par les Américains .
Un départ accepté à Rennes
Entre-temps, les très actifs Anglais d’Ipswich sont entrés dans la course pour s’offrir le buteur. Des négociations entre le joueur et le promu auraient même débuté . Son départ de Bretagne est inéluctable, le joueur n’ayant pas prévu de s’y éterniser et le club ayant accepté l’idée d’un départ.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer