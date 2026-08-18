Embolo en Premier League plutôt qu'en MLS ?

Un dernier tour en Europe ? L’attaquant suisse du Stade rennais, Breel Embolo (29 ans), semblait tout proche de signer en MLS, à Atlanta, contre 17 millions d’euros. Mais, d’après L’Équipe , l’ancien joueur de Bâle aurait refusé la proposition salariale offerte par les Américains .

Un départ accepté à Rennes

Entre-temps, les très actifs Anglais d’Ipswich sont entrés dans la course pour s’offrir le buteur. Des négociations entre le joueur et le promu auraient même débuté . Son départ de Bretagne est inéluctable, le joueur n’ayant pas prévu de s’y éterniser et le club ayant accepté l’idée d’un départ.…

AC pour SOFOOT.com