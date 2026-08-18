Le Barça a un nouveau capitaine

Qu’elle est loin l’époque où Messi, Iniesta et Puyol se disputaient le capitanat. Lundi soir, ESPN Brésil et Sport annonçaient que le FC Barcelone avait choisi Raphinha comme capitaine pour cette nouvelle saison. Le Brésilien succède à ainsi Ronald Araujo, capitaine lors de la saison 2025-2026 et Ter-Stegen, lors de la saison 2024-2025.

Une hiérarchie déjà définie

L’Uruguayen et l’Allemand partis en prêts, respectivement à Liverpool et à l’Ajax, la direction blaugrana aurait pu reconduire le troisième capitaine de la saison dernière : Frenkie de Jong . Sauf que le milieu néerlandais, déjà blessé, devrait être deuxième dans la hiérarchie, devant Pedri et Eric García , nouveaux troisième et quatrième chefs de rang des Culers . Pour les plus avisés, le Brésilien portait déjà le brassard contre Bâle, en amical dimanche 16 août .…

AC pour SOFOOT.com