Un club anglais attrapé pour espionnage
Ils n’ont pas reçu la formation d’Henri Duflot. Juste avant leur demi-finale de barrages d’accession à la Premier League contre Middlesbrough (coup d’envoi ce samedi à 13h30), Southampton se retrouve dans la tourmente. Le club du sud de l’Angleterre est accusé d’espionnage de leur adversaire.
Espion de pacotille
Au centre d’entraînement de Middlesbrough jeudi matin , des employés du club ont interpellé un individu soupçonné d’être lié à Southampton. Selon les informations du Daily Mail, cet espion par intérim aurait effacé des vidéos de son téléphone, refusé de donner son nom, puis changé de vêtements dans un hôtel à proximité.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer