Un club anglais attrapé pour espionnage

Ils n’ont pas reçu la formation d’Henri Duflot. Juste avant leur demi-finale de barrages d’accession à la Premier League contre Middlesbrough (coup d’envoi ce samedi à 13h30), Southampton se retrouve dans la tourmente. Le club du sud de l’Angleterre est accusé d’espionnage de leur adversaire.

Espion de pacotille

Au centre d’entraînement de Middlesbrough jeudi matin , des employés du club ont interpellé un individu soupçonné d’être lié à Southampton. Selon les informations du Daily Mail, cet espion par intérim aurait effacé des vidéos de son téléphone, refusé de donner son nom, puis changé de vêtements dans un hôtel à proximité.…

MBC pour SOFOOT.com