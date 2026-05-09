Elye Wahi raconte son retour au Vélodrome

Une crêpe Wahi. 24h avant un match crucial pour le maintien de l’OGC Nice face à Auxerre, Elye Wahi est revenu sur le moment chaud de sa saison : son retour au Vélodrome. Il y a moins de deux semaines avec le GYM, l’ancien marseillais avait climatisé les supporters de l’OM en égalisant grâce à une panenka splendide en toute fin de rencontre.

Chez L’Équipe , l’Aiglon a raconté ce choix zidanesque : « Rulli me connaît, la preuve, il a plongé du côté où j’ai l’habitude de tirer. Dans les grands moments, il faut faire des grandes choses. Je n’en fais pas tout le temps, des panenkas, mais c’est un geste que je maîtrise et j’étais sûr de la réussir. Avec la confiance que j’avais à ce moment-là, personne n’aurait pu m’empêcher de la réussir. » …

MBC pour SOFOOT.com