Arbeola réagit au voyage de Mbappé en Sardaigne

Le club med de l’été s’appelle le Real Madrid. Pendant que les Merengue s’imposaient dimanche dernier sur la pelouse de l’Espanyol (0-2), Kylian Mbappé se la coulait douce en Sardaigne avec sa tendre Ester Expósito. En conférence de presse ce samedi avant le Classico face au FC Barcelone, son entraîneur Alvaro Abreloa a été interrogé sur l’escapade de sa star en Italie.

« Mbappé a fait d’énormes efforts pour jouer au Real Madrid »

Les journalistes présents lui ont posé deux questions à ce sujet : « Devez-vous autoriser ses joueurs à voyager en pleine saison » et « Est-ce une remise en question de votre autorité ». Arbeloa y a répondu avec sa fidèle langue de bois : « Mbappé a fait d’énormes efforts pour jouer au Real Madrid, nous le savons tous. Il a dû faire beaucoup de sacrifices pour réaliser son rêve, car nous l’avons tous vu enfant dans le survêtement du Real Madrid.» …

MBC pour SOFOOT.com