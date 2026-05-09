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Malgré les bagarres, l'ambiance est excellente dans le vestiaire du Real Madrid selon Alvaro Arbeloa
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 11:25

Malgré les bagarres, l'ambiance est excellente dans le vestiaire du Real Madrid selon Alvaro Arbeloa

Malgré les bagarres, l'ambiance est excellente dans le vestiaire du Real Madrid selon Alvaro Arbeloa

Alvaro tente d’éteindre les braises. À la veille du Classico contre le FC Barcelone, Alvaro Arbeloa a réagi à la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en conférence de presse. Alors que le Real Madrid a décidé que les deux milieux de terrain écoperaient de 500 000 euros d’amende, l’entraîneur madrilène, lui, a assuré être « très fier d’eux » et juge que l’ambiance dans son vestiaire est « excellente. »

« Je ne les crucifierai pas publiquement »

Avant la fin d’une saison blanche, Arbeloa a aussi estimé que « Valverde et Tchouameni méritent qu’on passe à autre chose , qu’on leur donne une chance de continuer à se battre pour ce club ». « Je ne les crucifierai pas publiquement, car ils ne le méritent pas. Ces quatre derniers mois et ces dernières années, ils m’ont montré ce que signifie être un joueur du Real Madrid. Ils ont démontré ce que signifie être un joueur du Real Madrid, et je ne l’oublierai pas. »

MBC pour SOFOOT.com

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