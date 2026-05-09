 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président de La Roche-sur-Yon « se baignera dans les larmes des Bordelais »
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 11:05

Le président de La Roche-sur-Yon « se baignera dans les larmes des Bordelais »

Le président de La Roche-sur-Yon « se baignera dans les larmes des Bordelais »

La guerre de Vendée est déclarée. Depuis le début de la saison, le Vendée Foot Club La Roche et les Girondins de Bordeaux sont au coude-à-coude pour obtenir le précieux sésame : une place en Ligue 3 la saison prochaine . À deux journées de la fin, le club du 85 a un tout petit point d’avance après une remontée spectaculaire du club au scapulaire. Ce samedi, les Vendéens jouent à domicile contre Chauray tandis que les hommes de Rio Mavuba reçoivent un autre club du département chère à Robespierre, Les Herbiers.

À quelques heures de ce duel à distance, le président du club yonnais Christophe Chabot s’est exprimé dans les colonnes de Ouest-France . Spoiler : il n’y est pas allé de main morte et reste optimiste quant à la réussite des siens. « Je suis relativement confiant. Je pense qu’on va finir le travail », a-t-il déclaré d’emblée.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Malgré les bagarres, l'ambiance est excellente dans le vestiaire du Real Madrid selon Alvaro Arbeloa
    Malgré les bagarres, l'ambiance est excellente dans le vestiaire du Real Madrid selon Alvaro Arbeloa
    information fournie par So Foot 09.05.2026 11:25 

    Alvaro tente d’éteindre les braises. À la veille du Classico contre le FC Barcelone, Alvaro Arbeloa a réagi à la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en conférence de presse. Alors que le Real Madrid a décidé que les deux milieux de terrain écoperaient ... Lire la suite

  • Toni Kroos sous le charme du PSG
    Toni Kroos sous le charme du PSG
    information fournie par So Foot 09.05.2026 10:37 

    Le champion du monde a la vision. Retraité depuis 2024, Toni Kroos a trouvé une nouvelle occupation : encenser le Paris Saint-Germain et … Ousmane Dembélé. Suite à la qualification du PSG en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, l’ancien club de ... Lire la suite

  • Un ancien coach de Nantes empoche une victoire précieuse pour le maintien
    Un ancien coach de Nantes empoche une victoire précieuse pour le maintien
    information fournie par So Foot 09.05.2026 10:07 

    Waldemar Kita n’avait pourtant pas vanté ses mérites. Débarqué de Nantes au début de l’hiver, Luis Castro se refait la cerise sous le doux soleil de Valence. Pendant que les Canaris filaient en Ligue 2 vendredi soir, l’ancien entraîneur de Dunkerque continue sa ... Lire la suite

  • La clim pour Marco Verratti
    La clim pour Marco Verratti
    information fournie par So Foot 09.05.2026 09:38 

    Sale nuit pour le Petit Hibou. Propriétaire de 50% des parts de Pescara depuis l’été dernier, Marco Verratti découvre déjà les échecs du monde entrepreneurial. Pour sa première saison dans le board , l’ancien métronome – et fêtard – du PSG, n’a pas pu éviter la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank