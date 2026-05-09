Le président de La Roche-sur-Yon « se baignera dans les larmes des Bordelais »

Le président de La Roche-sur-Yon « se baignera dans les larmes des Bordelais »

La guerre de Vendée est déclarée. Depuis le début de la saison, le Vendée Foot Club La Roche et les Girondins de Bordeaux sont au coude-à-coude pour obtenir le précieux sésame : une place en Ligue 3 la saison prochaine . À deux journées de la fin, le club du 85 a un tout petit point d’avance après une remontée spectaculaire du club au scapulaire. Ce samedi, les Vendéens jouent à domicile contre Chauray tandis que les hommes de Rio Mavuba reçoivent un autre club du département chère à Robespierre, Les Herbiers.

À quelques heures de ce duel à distance, le président du club yonnais Christophe Chabot s’est exprimé dans les colonnes de Ouest-France . Spoiler : il n’y est pas allé de main morte et reste optimiste quant à la réussite des siens. « Je suis relativement confiant. Je pense qu’on va finir le travail », a-t-il déclaré d’emblée.…

MBC pour SOFOOT.com