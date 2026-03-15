Un club amateur allemand lourdement sanctionné après avoir fait jouer un trafiquant de drogue

Et il ne dealait de bières à ses coéquipiers. Le football amateur allemand est sous le choc. Ce dimanche, le quotidien TZ rapporte qu’ un club amateur de Munich, en tête de sa poule, a été sanctionné de 27 points, l’équivalent de neuf victoires . La raison ? Il comptait dans son effectif un trafiquant de drogue qui évoluait sous une fausse identité.

Gros coup de filet

C’est sous le nom de Mateo V. que cet ailier virevoltant avait rejoint la SpVgg Haidhausen en début de saison. En 14 rencontres, il avait inscrit 9 buts et s’était imposé comme un fer de lance de son équipe. Mais tout bascule au mois de décembre dernier , quand la police munichoise se rend chez lui, munie d’un mandat d’arrêt, dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants.…

JD pour SOFOOT.com