Raphinha et le Barça humilient Séville

FC Barcelone 5-2 Séville FC

Buts : Raphinha (9 e SP, 21 e SP, 51 e ), Olmo (38 e ), Cancelo (60 e ) pour les Blaugrana // Oso (45 e +3), Sow (90 e +3) pour les Nervionenses

Comme les doigts de la main. En ce jour d’élection présidentielle du côté de la Ciudad Comdal, le Barça devait l’emporter face à Séville pour remettre le Real Madrid à distance après son large succès face à Elche samedi soir (4-1). Mission réussie pour Hansi Flick et ses hommes qui se sont finalement imposés 5 à 1 et reprennent quatre points d’avance sur les Merengues .…

LB pour SOFOOT.com