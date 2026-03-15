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La mésaventure de Ter Stegen aux élections présidentielles du Barça
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 17:56

La mésaventure de Ter Stegen aux élections présidentielles du Barça

La mésaventure de Ter Stegen aux élections présidentielles du Barça

Parfois l’abstention ça a du bon. Si ce dimanche 15 mars rime avec premier tour des élections municipales en France, du côté de la Catalogne et plus particulièrement des socios du FC Barcelone il rime avec élection présidentielle. Alors que Joan Laporta et Victor Font s’opposent, un des deux candidats n’aura pas l’occasion d’obtenir le vote de Marc-André Ter Stegen .

Marc-André ter Stegen, currently on loan at Girona, went to vote in the Barça presidential election. When the moment came to cast his vote, his name wasn’t even on the list..so he couldn’t vote. 😭 pic.twitter.com/YYqlxXf7FN…

LB pour SOFOOT.com

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