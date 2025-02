Un choc pour Chelsea : le programme complet des huitièmes de Ligue Europa Conférence

Les affiches de la compétition que personne ne regarde sont tombées !

Après celui de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, le tirage des huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence a été effectué ce vendredi, à Nyon. Les rencontres aller et retour sont respectivement programmées les jeudi 6 et 13 mars prochains . Au programme de ces huitièmes, un joli choc entre Chelsea et Copenhague . Ultras favoris de la compétition, les Blues se déplaceront d’abord au Parken Stadium avant de recevoir à Stamford Bridge.…

TJ pour SOFOOT.com