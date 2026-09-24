Un changement de dernière minute chez les Bleus

Le numéro 26 est livré. Après Risser et Zaïre-Emery, c’est au tour d’ Ibrahima Konaté de déclarer forfait pour le reste du rassemblement des Bleus. Une IRM a révélé une légère entorse du genou droit , qu’il a ressentie après l’entraînement.

Pour le remplacer, Zidane a été piocher dans les bâtiments annexes du château puisque c’est Leny Yoro , actuellement avec les Espoirs, qui a été appelé. Le choix le plus pratique, à condition que son sac de voyage soit prêt : les Bleus décollent à 11 heures pour la Turquie , où ils jouent ce vendredi soir.…

LP pour SOFOOT.com