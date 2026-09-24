Lineker a refusé de rencontrer Poutine

Niet . Gary Lineker, ex-international anglais aux 80 sélections, avait tout vu avant tout le monde. Dès 2018, il a refusé de travailler pour la FIFA après une invitation à rencontrer Vladimir Poutine lors du tirage au sort du Mondial. « Je me suis dit : « Je ne veux pas faire ça » , a-t-il déclaré dans le podcast The rest is football , Je leur ai donc simplement répondu : « Je suis désolé, j’ai tellement de travail sur le script. J’essaie de tout préparer » » .

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LP pour SOFOOT.com